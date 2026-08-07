Frank Groothof herinnert zich collega Peter Faber als "een groot inspirator voor iedereen in het theater". Dat zegt de acteur vrijdag tegen het ANP, in een reactie op het overlijden van Faber. De twee acteurs speelden samen ruim vijftien jaar bij het iconische Werkteater, dat voortkwam uit de onvrede van de jonge generatie acteurs over het gebrek aan vernieuwing.

"Het was een geweldige tijd", vertelt Groothof. "Ik kwam daar heel groen binnen. Peter was een ontzettend warme collega die mij echt onder zijn hoede nam." De acteur memoreert ook de humor van zijn overleden vriend: "Het was een bijzondere kerel, je kon altijd met hem lachen."

In zijn spel was Faber "zo oorspronkelijk en zo echt. Hij bleef altijd dicht bij zichzelf, hij nam nooit zijn toevlucht tot maniertjes. Die directheid zorgde ervoor dat zijn spel altijd binnenkwam." De vriendschap tussen de twee mannen kwam niet alleen voort uit de liefde voor het vak, zegt Groothof. "Hij kwam net zoals ik uit een arm gezin en hij had in het toneelspelen zijn draai in het leven gevonden. Daardoor hadden we direct een hechte band."