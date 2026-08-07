Jerney Kaagman staat in haar iconische blauwe pak op de voorpagina's van de ochtendkranten. De Telegraaf noemt de zangeres een "icoon in catsuit" op de voorpagina van de krant van vrijdagochtend. De Volkskrant heeft het over een 'popicoon' en het AD schrijft over een "legendarische zangeres in glimmend blauw broekpak". Donderdag maakte de familie bekend dat de frontvrouw van Earth & Fire op 79-jarige leeftijd overleed na een lang ziekbed.

Het AD noemt Kaagman in een paginalang artikel "wegbereider voor Nederlandse musici". Het blauwe pak van Kaagman uit de videoclip van Weekend wordt door de krant omschreven als "het beroemdste broekpak uit de vaderlandse pophistorie". Ook De Volkskrant laat haar iconische pak niet onbenoemd en spreekt daarbij van "een zeldzaam machtige vrouw in de Nederlandse muziekindustrie".

Volgens Trouw was Kaagman "de frontvrouw die voor alle muzikanten in de bres sprong". Hoewel ze volgens de krant "stoïcijns" overkwam als frontvrouw van Earth & Fire en "streng" als jurylid van Idols, vocht ze bovenal voor rechten van muzikanten. Ook Parool schrijft lovend over de verdiensten van Kaagman in het promoten van de Nederlandse popmuziek.