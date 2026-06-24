Frank Lammers en JW Roy weer in theater met Brabantse show

Acteur Frank Lammers keert terug in het theater met singer-songwriter JW Roy. In december is het duo te zien met de Brabantse voorstelling Geboren Vrienden, deelt Lammers op Instagram.

Tijdens de show speelt het duo onder meer muziek van henzelf, maar ook van Brabantse artiesten en groepen zoals 't Dommelvolk en Jo Hogendoorn. Daarnaast voeren ze Brabantse vertalingen op van grote hits van onder anderen Willie Nelson, André Hazes en Jon Bon Jovi.

Eerder waren Lammers en Roy te zien met de voorstelling Ach, Zalig Man, geïnspireerd door het boek De Acht Zaligheden van Karin Stroo.