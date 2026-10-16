Frank van Leeuwen presenteert nieuwsquiz op NPO 1

Frank van Leeuwen presenteert vanaf 15 februari een nieuwsquiz op NPO 1. Het programma van WNL is gebaseerd op de Belgische quiz De Dag van Vandaag, meldt de omroep vrijdag.

In de quiz beantwoorden drie bekende Nederlanders vragen over het nieuws van die dag. Zij spelen als team voor een geldbedrag voor een kijker thuis. Na vier rondes belt een liveverslaggever aan bij iemand die zich tijdens de uitzending heeft aangemeld. In de finale proberen de bekende Nederlanders het verzamelde bedrag voor die kijker te winnen.

"We kunnen hiermee breed laten zien wat we als omroep in huis hebben", zegt hoofdredacteur Kees Berghuis. "Frank kan als geen ander het nieuws verbinden aan het enthousiasme van de mensen op de bank thuis." Van Leeuwen zelf ziet het presenteren van de quiz als een "mooie uitdaging".

De Nederlandse versie wordt gemaakt door Mediawan Skyhigh, dat ook De Slimste Mens produceert. Wie de liveverslaggever wordt, is nog niet bekend. Volgens Van Leeuwen "passeren al veel leuke namen de revue".