Ben Affleck bang dat floppen Digger leidt tot meer slechte films

Ben Affleck waarschuwt dat mensen niet al te blij moeten zijn dat de film Digger met Tom Cruise in de hoofdrol flopt. De acteur en producent vreest dat filmstudio's daardoor minder risico's zullen nemen in de toekomst, wat zal leiden tot meer slechte films.

De afgelopen weken werd in de media breed uitgemeten dat de dure film een enorme flop dreigt te worden omdat de film in de eerste week maar een zeer lage opbrengst binnenhaalde. Dat het lijkt alsof iedereen dat viert, staat Affleck tegen. Hij noemt Digger een "ambitieuze en interessante film". "Iedereen kijkt naar hoeveel verlies is gemaakt. Maar als je films afstraft die een risico durven te nemen, weet je wat je dan krijgt? Een heleboel waardeloze films die op elkaar lijken", aldus Affleck in zijn podcast. "Je kunt niets interessants doen zonder een gok te wagen."

De film, waarin Tom Cruise een machtige oliemagnaat speelt wiens bedrijf een ecologische ramp veroorzaakt, kon al rekenen op gemengde reacties. Wel loofden verschillende beroemdheden de film. Zo noemde zanger Neil Young Digger "de beste film die hij ooit heeft gezien" en ook Hollywoodsterren als Jane Fonda, Anne Hathaway en Guillermo del Toro spraken hun steun uit.