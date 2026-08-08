De oudere broer van Ariana Grande blijft zijn zus altijd steunen. "Voor altijd familie. Ik sta tot in de eeuwigheid achter je", schreef de 43-jarige Frankie Grande op Instagram bij beelden van de laatste avond van de Eternal Sunshine Tour in de Verenigde Staten. Eerder deze maand werd bekend dat de zangeres binnenkort een pauze neemt van het openbare leven.

"Ik ben zo trots op je en zo blij voor je", vervolgt de grote broer zijn bericht. "Het was een magische avond. Jij bent magisch. Je bent alles voor me en ik ben ontzettend blij dat ik erbij was om je voor de laatste keer te zien schitteren tijdens deze tournee." Op de video van Frankie voert zijn zus haar hit One Last Time op en zingt hij samen met hun moeder Joan mee vanuit het publiek. In een ander bericht op Instagram noemde Frankie zijn zus recent "de beste zangeres aller tijden".

Het management van Grande maakte eerder bekend dat de 33-jarige zangeres zich na afloop van de tour tijdelijk terugtrekt en verwees daarbij naar de "voortdurende publieke kritiek" die de zangeres krijgt. Grande ontvangt de afgelopen jaren veelvuldig opmerkingen en speculaties over haar uiterlijk en gezondheid. De tournee eindigt 1 september in Londen.