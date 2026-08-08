Nick Schilder feliciteert Jan Smit met 30-jarig jubileum

Nick Schilder heeft zaterdagavond stilgestaan bij het feit dat Jan Smit al dertig jaar in het vak zit. In een bericht op Instagram spreekt de zanger lovende woorden over zijn collega en mede-Volendammer, die volgens hem al decennialang "mensen weet te raken".

De 40-jarige Smit is volgens Schilder naast artiest en vriend "vooral een mooi mens in hart en nieren". Daarnaast benadrukt hij dat de zanger iemand is die "mensen en collega-artiesten om hem heen altijd heel veel heeft gegund". Schilder laat weten daar zelf ook een van te zijn. "Want ik heb ontzettend veel aan hem te danken." Bij zijn bericht plaatst de 42-jarige Schilder een selfie van hen samen.

Ter ere van de Volendamse zanger vinden zaterdag en zondag in het Marinapark in Volendam nog jubileumconcerten plaats. Vrijdag was zijn eerste van de reeks. Smit treedt op met de Marcel Fisser Band. Ook Kees Tol, Jan Dulles en Frans Bauer betreden het podium.