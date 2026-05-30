Frankie Valli (92) annuleert shows dit jaar vanwege gezondheid

Frankie Valli heeft het restant van zijn concerten van dit jaar geannuleerd. De 92-jarige zanger heeft dat gedaan om zich te richten op zijn gezondheid, schrijft hij in een verklaring op sociale media.

Valli zegt dat het hem "heel erg spijt" om de mensen teleur te moeten stellen die een kaartje voor een van zijn shows hadden gekocht. "Maar ik heb besloten om de rest van het jaar te stoppen met toeren om me op mijn gezondheid te focussen", aldus de hoogbejaarde Amerikaan. "Ik kijk ernaar uit om jullie snel weer gezond en wel te zien. Bedankt voor al jullie beterschapswensen."

Valli gaat de shows niet opnieuw inplannen, om zo sneller beter te worden, zegt zijn agent tegen Variety. Volgens haar overweegt Valli, die bekend werd als de leadzanger van de band Four Seasons en later een solocarrière had, een terugkeer op het podium in 2027. De zanger gaf op 22 februari voor het laatst een optreden.