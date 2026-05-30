Italië verbiedt concerten Ye en Travis Scott wegens veiligheid

Italië heeft twee concerten verboden van de Amerikaanse rappers Ye, voorheen bekend als Kanye West, en Travis Scott vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid, meldt persbureau Reuters. De concerten stonden gepland op 17 en 18 juli en zouden plaatsvinden in de noordelijke stad Reggio Emilia.

Volgens de Italiaanse autoriteiten vormt de combinatie van twee grote concerten binnen 24 uur een risico vanwege de verwachte toestroom van bezoekers. Ook wijzen zij op de annulering van eerdere Europese concerten van Ye en op het "concrete risico" van protesten rond zijn optreden. In onder meer Polen, Zwitserland en Frankrijk gaat het concert van Ye niet door. Het Verenigd Koninkrijk weigerde de artiest het land in te laten.

Ye ligt al langer onder vuur vanwege antisemitische uitlatingen die hij in het verleden heeft gedaan. In Nederland wilde een meerderheid van de Tweede Kamer hem daarom ook de toegang tot het land ontzeggen. Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) liet echter weten dat de wet daarvoor geen grondslag biedt. Ook de gemeente Arnhem zag geen reden om de vergunning te weigeren, waardoor de geplande optredens van Ye op 6 en 8 juni in het GelreDome doorgaan.

Ook de veiligheid bij concerten van Travis Scott staat onder extra toezicht. Tijdens zijn optreden op het Astroworld-festival in Houston kwamen in 2021 tien mensen om het leven en raakten honderden bezoekers gewond toen een menigte in verdrukking raakte.