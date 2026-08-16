Frankie Valli "heeft het zwaar, maar gaat wel vooruit". Dat meldt zijn woordvoerder aan People, nadat de 92-jarige zanger op Instagram stelde dat hij niet met pensioen gaat. "Hij kijkt ernaar uit om snel weer op tournee te gaan." Het management van Valli geeft verder geen uitleg over het tijdspad dat Valli van plan is te volgen.

Frankie, de leadzanger van de band Four Seasons, maakte in mei bekend dat hij zijn agenda het hele jaar leegmaakte om zich op zijn gezondheid te focussen. Hij zei toen nog een terugkeer op het podium te verwachten in 2027. De zanger heeft niet gezegd met wat voor gezondheidsproblemen hij worstelt.

Zijn broer Bobby schreef deze week op Facebook dat Frankie met pensioen zou gaan. Maar Frankie zelf weersprak dit nieuws later op zijn eigen Instagram-account: "In tegenstelling tot wat je gehoord kan hebben, ga ik niet met pensioen."