Franky Rizardo geeft op 30 januari een optreden in de Ziggo Dome. Dat heeft de Nederlandse dj en producer maandag bekendgemaakt. De show More To Life is een vervolg op zijn uitverkochte optreden van afgelopen januari in de Amsterdamse concertzaal.

"Dit is een show waar ik het hele jaar naartoe werk en waar ik al mijn passie in stop om een zo bijzonder mogelijke avond voor iedereen te creëren", vertelt Franky. "Ik ben bij elk detail betrokken en geniet er onwijs van om dit samen met een geweldig team neer te zetten."

Rizardo, bekend van het nummer Shinjuku, gaf afgelopen zomer onder meer optredens op Ibiza, in New York en op het Amerikaanse festival Burning Man. Ook stond hij op het festival Coachella.