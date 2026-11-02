BERGEN (ANP/BELGA) - Koelkasten en vriezers van een filiaal van IKEA in België zijn ook geraakt door een cyberaanval. Het gaat om de IKEA in het Waalse Bergen, nabij Charleroi. Andere winkels van IKEA in België hebben geen last van een cyberaanval. Een woordvoerder van IKEA in Nederland kon niet direct aangeven of ook Nederlandse winkels getroffen zijn.

De woonwinkelketen voert een controle uit van de getroffen koelinstallaties. De impact op het restaurant en de Zweedse etenswaren die in de koeling te koop zijn, is vooralsnog beperkt.

Supermarkten in verschillende Europese landen kampen met gehackte vriezers en koelkasten. De temperaturen lopen daardoor op en daarom werd er op meerdere plekken al eten weggegooid.

Ook in Nederland zijn koelsystemen gehackt, vertelde een woordvoerder van leverancier Danfoss aan de NOS. Het zou gaan om slagerijen en kleinere buurtwinkels.