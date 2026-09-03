Frans Bauer geeft volgend jaar twee concerten in Rotterdam Ahoy. De 52-jarige zanger staat op 9 en 10 april in de concertzaal en viert daar zijn 40-jarig artiestenjubileum. Dat maakte hij donderdag bekend tijdens een feestelijke persbijeenkomst op de SS Rotterdam.

Bij de bijeenkomst waren veel media aanwezig. Ook Bauers vrouw Mariska en zoon Christiaan met zijn vriendin Rosalie waren bij de spectaculaire aankondiging, waarbij op het water flyboarders kunsten lieten zien. Ze hielden posters met de aankondiging omhoog.

De concerten krijgen de titel 40 jaar, samen met jou. Bauer brengt tijdens de shows zijn grootste hits ten gehore, maar ook minder bekende nummers uit zijn carrière. Hij wordt begeleid door een liveorkest en tientallen dansers. Ook treden verschillende gastartiesten op, van wie de namen later bekend worden gemaakt. De kaartverkoop begint op 14 september. Ook staat Bauer tijdens de concerten stil bij Heb je even voor mij. De hit bestaat volgend jaar 25 jaar. Voor de aankondiging liet Bauer weten: "Het is niet niks. Ben er enorm trots op."

Bauer trad in 1998 voor het eerst op in Ahoy. De drie concerten trokken destijds in totaal 32.000 bezoekers. In 2024 keerde hij na dertien jaar afwezigheid terug. Met zijn 52e en 53e eigen show verbrak hij toen het record van Lee Towers, die 51 eigen shows in Ahoy gaf. Vanwege het record werd Bauer geëerd met een glazen portret bij de artiesteningang.

Bij die terugkeer speelde Mariska een belangrijke rol. Zij verraste Bauer samen met hun zoons voor zijn vijftigste verjaardag met een privéconcert in Ahoy. Daardoor ontstond bij de zanger het idee om zelf weer in de zaal op te treden. Tijdens de concerten in 2024 stond Mariska samen met hun zoons ook op het podium.