Frans Duijts vindt het jammer dat hij door zijn drukke artiestenleven een groot deel van de eerste jaren van zijn kinderen heeft gemist. "Dat is misschien wel de grootste pijn uit mijn leven", zei hij dinsdag in De Telegraaf.

"De eerste jaren van mijn dochters krijg ik nooit meer terug. Toen zij klein waren, was ik vooral bezig met optreden, werken en onderweg zijn", aldus Duijts, die drie dochters heeft die inmiddels allemaal volwassen zijn. "Eerste stapjes, gewone avonden thuis, kleine dingen die achteraf juist de grootste herinneringen blijken te zijn. Dat doet pijn als je daar nu op terugkijkt. Daarna ben ik pas echt vader geworden."

Volgens Duijts kwam de ommekeer rond 2010. "Ik keek om me heen en dacht: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Mijn carrière liep toen ontzettend goed, maar thuis miste ik het allerbelangrijkste. Ik probeer alles wat ik toen heb gemist dubbel en dwars in te halen. Het verleden verander ik niet meer, maar ik kan er vandaag wel voor zorgen dat ik er wel ben."