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ZZ Top annuleerde concert vanwege gezondheid drummer

11 aug , 8:08Entertainment
anp110826053 1
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ZZ Top cancelde vorige week op het laatste moment een concert in Los Angeles vanwege gezondheidsproblemen van drummer Frank Beard. Dat meldt Rolling Stone. De tour van de Amerikaanse rockband gaat nu zonder hem verder.
Het is niet de eerste keer dat Beard zich terugtrekt vanwege zijn gezondheid. Vorig jaar viel de 77-jarige drummer ook al een tijdje uit. Hij werd destijds vervangen door John Douglas. ZZ Top heeft nu in Michael Monahan een vervanger gevonden.
Beard, die anders dan bandgenoten Billy Gibbons en Elwood Francis geen lange baard heeft, maakt al sinds 1969 deel uit van ZZ Top.
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