Frans Duijts vorige week getroffen door hartinfarct

Frans Duijts is vorige week getroffen door een hartinfarct. Dat laat zijn management donderdag weten. Door "het snelle en adequate handelen van zijn familie en de hulpverleners heeft hij tijdig de juiste medische zorg gekregen en is de schade beperkt gebleven".

"De komende periode staat volledig in het teken van zijn herstel. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, is volledige rust noodzakelijk", staat verder in de verklaring. "De familie van Frans vraagt de media om zijn privacy te respecteren en hem de rust en ruimte te geven die hij op dit moment nodig heeft." Ze danken iedereen bij voorbaat voor "het begrip en de steun".

Het management laat desgevraagd weten dat de 47-jarige Duijts in ieder geval de komende zes weken rust moet houden. Dat betekent dat zijn optredens die in deze periode nog op de planning stonden niet doorgaan. Het gaat onder meer om een show op zondagmiddag 1 november in Tilburg en een optreden bij het Nederlandstalig muziekfestival Vrienden voor het leven op 27 november.