VS willen in recordbestelling 850 JSF-vliegtuigen kopen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering koopt de komende tien jaar minstens 850 gevechtsvliegtuigen van het type F-35 van Lockheed Martin. Dat staat in een principeovereenkomst tussen het ministerie van Defensie en de Amerikaanse fabrikant van militair materieel. Het zou de grootste bestelling zijn in de geschiedenis van het gevechtsvliegtuig, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter (JSF). Op dit moment hebben de Verenigde Staten en bondgenoten als Nederland in totaal ongeveer 1375 exemplaren van de F-35 in gebruik.

Een grote bestelling voor een periode van tien jaar biedt Lockheed Martin genoeg zekerheid om vooraf te kunnen investeren, stellen het bedrijf en het ministerie van Defensie. Dat moet ook de productiecapaciteit en de efficiëntie bij Lockheed Martin vergroten.

Het F-35-programma wordt geplaagd door grote vertragingen bij upgrades. Ook is een relatief klein deel van de F-35-vloot volledig inzetbaar, concludeerde de rekenkamer van het Amerikaanse Congres eerder dit jaar. Lockheed Martin heeft nu beloofd zelf 7 miljard dollar in het F-35-programma te steken.