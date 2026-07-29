Franse dj Kavinsky (50) overleden

De Franse dj Kavinsky is op 50-jarige leeftijd overleden, melden Franse media woensdag. Volgens Le Parisien werd de artiest dinsdagavond dood aangetroffen in zijn huis in Parijs. Er wordt onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

Kavinsky was onder meer verantwoordelijk voor het nummer Nightcall. Dat nummer werd onder meer gebruikt voor de film Drive uit 2011 met Ryan Gosling in de hoofdrol. Ook speelde Kavinsky in 2024 tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.

Vincent Belorgey, zoals de dj eigenlijk heette, was ook acteur. Zo speelde hij in de jaren 2000 in twee films van Quentin Dupieux.