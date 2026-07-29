Rechter geeft Universal gelijk in offline halen parodie ABBA-hit

Het nummer Dikke Pens van carnavalsgroep De Kapotte Kachels is volgens de rechter terecht offline gehaald door Universal Music. De rechtbank in Utrecht heeft woensdag de uitspraak gedeeld dat de parodie op de hit Take A Chance On Me inbreuk maakt op de auteursrechten van de oorspronkelijke makers, Benny Andersson en Björn Ulvaeus van de groep ABBA.

Universal Music maakte in maart bezwaar tegen het carnavalsnummer, waarna het van muziekstreamingdienst Spotify werd verwijderd. De Kapotte Kachels beargumenteerden zelf dat Dikke Pens niet onder het auteursrecht valt omdat het een parodie is. Volgens de rechter is het echter geen toegestane parodie omdat het belang van Universal zwaarder weegt dan dat van De Kapotte Kachels, blijkt uit de uitspraak. De "direct herkenbare melodie" uit de ABBA-hit wordt het hele carnavalsnummer gebruikt en is volgens de rechter "een wezenlijk onderdeel" van het lied Dikke Pens.

Volgens de rechtbank speelt ook mee dat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het nummer, onder meer doordat het kan bijdragen aan hun bekendheid en optredens. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de vrijheid van meningsuiting van De Kapotte Kachels "niet volledig beperkt" wordt door het offline halen van het nummer omdat de carnavalsband het nummer mag uitvoeren bij hun liveoptredens.

Tijdens de zitting in juni verklaarde Sander Ottens van De Kapotte Kachels dat de uitspraak van de rechter de toon zou zetten voor het carnavalsfeest van volgend jaar. "Als dit dus niet mag, dan kun je 80 procent van de carnavalsmuziek offline zetten", liet hij na de zitting weten aan het ANP. Volgens de rechtbank heeft de uitspraak echter geen invloed op toekomstige carnavalsmuziek. "Deze zaak gaat enkel over Dikke Pens en zegt niets over andere parodieën", aldus de rechtbank Midden-Nederland.