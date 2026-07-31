Franse natuurbranden bedreigen wijngaard van Brad en Angelina

De natuurbranden in Frankrijk bedreigen de wijngaard van Brad Pitt en Angelina Jolie. Volgens TMZ lukt het brandweerlieden in de Provence tot nu toe het vuur weg te houden bij het dure landgoed, maar wordt het gebied bij de stad Correns wel serieus bedreigd. De rookpluimen op foto's van de vlammenzee zouden het gebied rap naderen.

'Brangelina', zoals het voormalige acteurskoppel werd genoemd, kocht het Franse kasteel en de bijbehorende wijngaard in 2008. Zes jaar later trouwden ze daar ook, om in 2016 uit elkaar te gaan. Sindsdien ruziën zij over het eigendom van de wijngaard.

Een rechter besloot in mei dat Pitt geen inzage krijgt in privéberichten van Jolie. Pitt claimde dat de berichten van zijn ex informatie bevatten die voor hem in deze zaak van cruciaal belang zouden zijn. Maar de rechter oordeelde dat de privacy van Jolie zwaarder weegt dan het belang van Pitt.

De superster vecht de verkoop van de aandelen van zijn ex-vrouw aan het bedrijf Tenute del Mondo van een Russische oligarch aan. Volgens Pitt had zijn ex-vrouw de oligarch van tevoren gemeld dat zij de aandelen ging verkopen en zou Ollynik daarom voordeel hebben gehad bij de verkoop.