Ajax contracteert transfervrije middenvelder Brandt (ex-Dortmund)

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De voormalig Duits international speelde de afgelopen zeven jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft voor drie jaar getekend, tot medio 2029.

De 30-jarige Brandt kwam in zijn carrière 48 keer uit voor het Duitse nationale elftal. Voor Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen kwam hij in totaal 383 keer in actie in de Bundesliga, waarin hij 77 keer scoorde.

"Julian heeft voor Ajax gekozen en daar zijn wij superblij mee", zegt technisch directeur van Ajax Jordi Cruijff in een persbericht. "We zijn al maanden met elkaar in gesprek en hij kon ook bij andere clubs tekenen. Met hem halen wij een internationale topspeler binnen met veel ervaring en met een fantastische mentaliteit."

Met Dortmund werd Brandt afgelopen seizoen tweede in de Bundesliga, ruim achter landskampioen Bayern München. Ajax kende een teleurstellend seizoen met een vijfde plek in de Eredivisie, wat na play-offs resulteerde in een plek in de voorrondes van de Conference League. Daarin hebben de Amsterdammers de derde ronde bereikt.