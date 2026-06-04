Frankrijk verliest met het overlijden van Marjane Satrapi "een icoon van de Franse cultuur en een kunstenaar die vrijheid ademde". Dat meldt het kantoor van de Franse president Emmanuel Macron naar aanleiding van de dood van de Frans-Iraanse kunstenaar.

Haar werk droeg een universele boodschap uit en leverde haar wereldwijde bekendheid op, aldus de verklaring van het Élysée. De president en zijn echtgenote Brigitte Macron betuigen hun innige deelneming aan "haar familie, haar naasten en allen die van haar hielden".

De nabestaanden van Satrapi maakten donderdag bekend dat de kunstenares is overleden op 56-jarige leeftijd. De in Teheran geboren Satrapi werd bekend met de autobiografische stripboekreeks Persepolis, over opgroeien in Iran na de revolutie, en de latere verfilming daarvan. Satrapi woonde sinds 1994 in Frankrijk en kreeg in 2006 de Franse nationaliteit.