Rob Jetten vindt het "verdrietig om te horen" dat dichter, schrijver en filosoof Lieke Marsman is overleden. "Nederland verliest een bijzondere stem", schrijft de premier donderdag op X. Uitgeverij Pluim maakte donderdag bekend dat Marsman op 3 juni op 35-jarige leeftijd is overleden aan een zeldzame vorm van kanker.

"Met haar poëzie, essays en openhartigheid wist ze veel mensen te raken. Ook toen ze zelf ernstig ziek was, bleef ze schrijven, nadenken en ons uitdagen om anders naar het leven te kijken", schrijft Jetten. "Ze wist grote vragen dichtbij te brengen en veel mensen te raken. Haar woorden zullen blijven." Ook zegt Jetten dat zijn "gedachten zijn bij haar familie, vrienden en alle lezers die in haar werk iets van zichzelf vonden."

Marsman bracht in 2010 haar debuut uit, Wat ik mijzelf graag voorhoud, waar ze meteen diverse prijzen mee won. Van 2021 tot 2023 was ze Dichter des Vaderlands. Haar laatste boek, met de titel De dichter en de duivel, verschijnt op 9 juni van dit jaar.