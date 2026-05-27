Franse zender krijgt bedreigingen vanwege 'te rode' weerkaarten

De weerdienst van de Franse zender BFMTV heeft de afgelopen dagen tientallen beledigingen en bedreigingen binnengekregen van klimaatsceptici. Volgens de Vlaamse zender VRT klagen de mensen over de "te rode weerkaarten" die bij de weersvoorspellingen werden gebruikt. Deze rode kaarten zouden volgens de critici paniek veroorzaken bij het publiek en de weersituatie met de hoge temperaturen ernstiger doen lijken dan deze in werkelijkheid zou zijn.

BFMTV veroordeelt de berichten en zegt de kleurcodes niet te veranderen. Marc Hay, het hoofd van de weerdienst, spreekt op X over een "golf aan agressiviteit. De klimaatsceptici maken veel lawaai, maar hebben weinig argumenten." Hij beklemtoont dat "het bieden van informatie met nauwkeurigheid essentieel blijft, vooral op deze gebieden."

De zender waarschuwt de klimaatsceptici dat in de weersvoorspellingen de komende dagen en weken nog wel meer rode kaarten te zien zullen zijn, "vanwege de aanhoudende hoge temperaturen".