Thaise quarantaineplicht voor reizigers uit landen met ebola

BANGKOK (ANP/AFP) - Thailand heeft een quarantaine van 21 dagen verplicht gesteld voor reizigers uit de Democratische Republiek Congo en Oeganda naar aanleiding van de uitbraak van het ebolavirus. De uitbraak in het oosten werd half mei in de hoofdstad van Congo, Kinshasa, gemeld en in naburig Oeganda zijn ook gevallen bekend.

De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Reizigers met symptomen moeten naar een ziekenhuis en de rest naar een speciale opvang voor de quarantainegangers.

Vooralsnog zijn er in het 116 miljoen inwoners tellende Congo 204 mensen omgekomen door het virus van deze uitbraak en er zijn 867 mogelijke patiënten geregistreerd, volgens meldingen van het ministerie van Gezondheid. In Oeganda is er één dode geteld en is van zes patiënten bekend dat zij het virus hebben opgelopen.

Het ebolavirus kent een incubatietijd van maximaal 21 dagen.