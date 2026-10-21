Freek de Jonge werkt aan AI-model op basis van zijn gehele oeuvre

Freek de Jonge werkt aan een AI-model dat gaat communiceren op basis van het voltallige oeuvre van de cabaretier. De Jonge bevestigde woensdag op NPO Radio 1 een bericht hierover van de Leeuwarder Courant. De komiek werkt voor het project samen met studenten aan de Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven. Als het project klaar is, kunnen mensen als het goed is communiceren met deze digitale versie van de cabaretier.

"Mijn gehele oeuvre, dus interviews, romans en platen die ik heb gemaakt, wordt via een digitale trechter in een database gestopt", aldus De Jonge. "Daar moet je dan een taalmodel op zetten, dat vragen of antwoorden kan genereren."

De cabaretier doet het niet voor het geld, beklemtoont hij. "Maar je kan jezelf ermee verrijken", stelt hij. "Je kan nu via AI al Freud met Einstein laten praten. Die zijn allebei dood, maar hun gedachtegoed is in een AI-model verwerkt. En zo kunnen ze dus samen een gesprek voeren."

De Jonge bepleit dat kunstenaars en schrijvers actief moeten bedenken hoe AI kan bijdragen aan het verspreiden van hun werk. Het is niet duidelijk wanneer dit model klaar moet zijn. "Er gaan vast nog dertig jaar overheen", aldus de 82-jarige De Jonge op NPO Radio 1. "Maar ik wil er zelf graag nog een beetje plezier van hebben. Dus ze moeten wel opschieten."