Charli xcx schrapt optreden na stemverlies

Charli xcx is haar stem kwijt en kan daarom niet optreden. De zangeres heeft haar een-na-laatste concert van de Music, Fashion, Film-tournee op woensdagavond in de Verenigde Staten afgezegd. Op Instagram schrijft ze dat ze zich al langer niet goed voelt.

"Ik heb tijdens deze reeks optredens tegen ziekte gevochten en ben nu mijn stem helemaal kwijt", deelt de Britse zangeres. "Ik geef alles wat ik heb tijdens mijn optredens, zowel fysiek als emotioneel, en het breekt mijn hart dat ik er niet bij kan zijn." Charli xcx benadrukt dat haar team "hard heeft gewerkt" om een nieuwe datum te vinden, maar dat dit uiteindelijk niet is gelukt. Ze belooft in de toekomst terug te keren naar Arizona, waar het optreden zou plaatsvinden, en biedt haar excuses aan. "Ik weet hoeveel tijd, planning en zorg het kost om naar concerten te komen en ik waardeer ieders steun enorm."

Charli xcx begon haar tournee op 11 september in Philadelphia en trad afgelopen weekend nog twee avonden op in Los Angeles. Het laatste optreden van de zangeres staat gepland op vrijdag in Los Angeles, waarvoor ze hoopt weer beter te zijn. "Ik wil graag weer op het podium staan en deze tour samen met jullie afsluiten." In het nieuwe jaar komt de BRAT-zangeres naar Europa en treedt ze onder meer op in de Amsterdamse Ziggo Dome.