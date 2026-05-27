Frits Spits moet zich 'opnieuw verhouden tot leven' door pensioen

Oud-radiomaker Frits Spits heeft zich "opnieuw moeten verhouden tot het leven" nadat hij eind december stopte met radiomaken. Dat vertelde de 78-jarige Spits woensdag in het NPO Radio 1-programma Nooit meer slapen.

"Het was een harde overgang", legde hij uit. "Je moet je opnieuw verhouden tot het leven. Je moet je tijd op de een of andere manier weer zinvol zien in te vullen." Spits zegt dat het "heel veel tijd heeft gekost om weer een soort regelmaat in je leven te hebben waarbij je je weer prettig voelt. Ik heb in die tijd wel een beetje gedoold."

De radiocoryfee zegt dat hij die regelmaat nu weer heeft gevonden. "Ik heb weer heel veel vrije tijd, dat is heel fijn", zegt hij in Nooit meer slapen. "Ik wist ook weer waarom ik gestopt ben: omdat ik vreesde het niet meer vol te houden. Ik ben weer een stuk fitter en uitgeruster."

Talloze prijzen

Spits presenteerde bijna twaalf jaar elke zaterdagochtend het programma De Taalstaat. "Ik luister er elke zaterdag nog steeds naar", bevestigt hij. "Ik vind het nog steeds een heel goed programma. Maar ik mis het presenteren geen moment. Integendeel."

Het media-icoon nam in december na 52 jaar radiomaken afscheid van het vak. Hij was jarenlang een van de bekendste radiomakers van het land, onder meer dankzij zijn iconische programma De Avondspits, waar miljoenen mensen naar luisterden. Later presenteerde hij Tijd voor Twee en De Strepen van Spits. Hij ontving talloze grote prijzen voor zijn enorme verdiensten voor de Nederlandse radio.