Presentatrice Martine Prenen op 62-jarige leeftijd overleden

De Vlaamse Martine Prenen is dinsdag op 62-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Dat heeft haar familie woensdag bevestigd aan de VRT. Prenen presenteerde jarenlang het Vlaamse showbizzprogramma De Rode Loper.

"Met een intens verdriet, maar ook vervuld van bewondering voor haar ongekende kracht, melden wij dat Martine Prenen gisteren na een moedige strijd tegen pancreaskanker onverwacht is overleden", schrijft de familie in een mededeling.

Prenen brak in 1997 door als omroepster bij het toenmalige TV1. Na De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland liep in 2006 haar contract bij VRT af. Daarna verscheen ze nog wel op televisie, onder meer met haar deelname aan Expeditie Robinson.

"Haar boodschap aan ons allemaal was helder en oprecht: pluk de dag. Carpe Diem, lieve Martine. Je warmte reist met ons mee", sluit de familie de verklaring af.