Frits Wester wil nog niet aan pensioen denken

Frits Wester wil nog lang niet met pensioen. "Ik moet er echt niet aan denken", zegt de 64-jarige politiek verslaggever van RTL zaterdag in De Telegraaf. "Ik ben nog zo fit als een jonge aap."

"Pensioen associeer ik met allerlei vreselijke dingen: een hartaanval, andere ziektes, kleinkinderen", vervolgt Wester. "Mijn vader ging op zijn 58e met de vut. Ineens beleefde hij niks meer, had hij weinig om over te vertellen. Ja, over baantjes trekken in het zwembad en wandelen. Je telt niet meer mee."

Wester zou niet weten wat hij moet doen zonder zijn werk. "Moet ik dan straks gaan schilderen of cryptogrammen maken? Dat lijkt me verschrikkelijk, ik moet er niet aan denken."