Ghosts-actrice Rose McIver verwelkomt tweede kind

Rose McIver is bevallen van een tweede kind. De actrice, bekend van de serie Ghosts, maakte het nieuws bekend op Instagram. Het is het tweede kind dat McIver heeft gekregen met haar man George Byrne.

De 37-jarige actrice uit Nieuw-Zeeland speelt hoofdpersoon Sam in Ghosts. De Amerikaanse serie, waarvan het eerste seizoen verscheen in 2021, draait om een stel dat een landhuis erft en daar graag een bed and breakfast van wil maken. Ze komen er al snel achter dat er waarschijnlijk geesten leven in het huis. McIver kan in haar rol de geesten horen en zien.

"Oplettende kijkers zullen merken dat Sam aan het begin van dit seizoen van Ghosts een beetje afwezig is", liet McIver aan haar fans weten op Instagram. "Enorm bedankt aan iedereen voor jullie geduld." Het zesde seizoen van Ghosts wordt aan het einde van oktober verwacht.