Froukje heeft met haar nieuwe album Kijk Je Naar Mij? de koppositie veroverd in de Album Top 100. Dat meldt samensteller GfK Dutch Charts vrijdag. Het tweede studioalbum van de 25-jarige zangeres kwam vorige week uit.
De nieuwe plaat van Froukje, die in 2020 doorbrak met Groter Dan Ik en Ik Wil Dansen, focust zich op de balans tussen haar artiestenbestaan, privéleven en gedachtes. Met haar debuutalbum Noodzakelijk verdriet uit 2024 behaalde Froukje eerder ook al de koppositie in de Nederlandse albumlijst.
The Beatles eindigen deze week op de tweede plaats met de speciale heruitgave van hun album Rubber Soul. Het album van de Britse rockband bevat naast de welbekende nummers uit 1965 ook een aantal niet eerder uitgebrachte sessieopnames en thuisdemo's. De derde plaats is deze week weggelegd voor de Britse SIENNA SPIRO, die met haar album Visitor van de vierde plek naar nummer drie is gestegen.
Album Top 100 week 41
1. (-) Froukje - Kijk Je Naar Mij?
2. (RE) The Beatles - Rubber Soul - Special Edition
3. (4) SIENNA SPIRO - Visitor
4. (3) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love
5. (5) Olivia Dean - The Art of Loving
6. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE
7. (7) Michael Jackson - Thriller
8. (9) Yade Lauren - Ms. Lauren
9. (2) Taylor Swift - The Life of a Showgirl
10. (10) Fleetwood Mac - Rumours