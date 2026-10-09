AMSTERDAM (ANP) - Trainer Míchel Sánchez van Ajax kan zaterdag tegen NEC geen beroep doen op Caio Henrique. De 29-jarige Braziliaan staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant. Dat zei de Spaanse coach tijdens een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen NEC.

Henrique moest zich voor de interlandbreak ruim twee weken geleden tegen Excelsior (2-2) geblesseerd laten vervangen. "Caio heeft een bovenbeenblessure en zal nog een aantal weken ontbreken", liet Míchel weten.

Ook Daley Blind en de Denen Anton Gaaei en Kasper Dolberg ontbreken vanwege blessures. Blind kampt met een rugblessure die hij in augustus opliep tegen Shelbourne. "Het herstel van Daley gaat langer duren. Hij kan nog niet met de groep meetrainen, maar wel individueel", aldus Míchel over de ervaren verdediger.

Verdediger Aaron Bouwman keert wel terug in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Ook zomeraanwinsten Simon Adingra en Yves Bissouma zijn inzetbaar.