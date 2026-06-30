Froukje haalt geannuleerd concert in

Froukje gaat haar onlangs geannuleerde optreden in het Openluchttheater in Hertme inhalen. Dat heeft organisator Metropool bekendgemaakt. Het concert vindt plaats op 5 juli in het Muziekcentrum in Enschede.

Aanvankelijk zou de zangeres optreden op zaterdag 27 juni, maar het concert werd enkele uren van tevoren afgelast vanwege weersomstandigheden. "Het concert is reeds uitverkocht en tickets blijven geldig", laat de organisator weten in een bericht op Instagram. Tickethouders zijn door de organisator via de mail op de hoogte gebracht.

Metropool liet zaterdagavond weten dat de gemeente Borne vanwege de weersomstandigheden een deel van de evenementenvergunning had ingetrokken. Hierdoor werd het concert van Froukje in Openluchttheater Hertme afgelast.