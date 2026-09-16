Froukje vindt Starlight Award een 'enorme eer'

Zangeres Froukje vindt het een "enorme eer" dat ze maandag bij de inhuldiging van de Dutch Songwriters Wall of Fame de Starlight Award, een award voor jonge getalenteerde songwriters, heeft gewonnen. Voor de zangeres betekent de prijs enorm veel, zo schrijft ze woensdag op Instagram.

"Ik heb mezelf soms klein willen houden. Ik dacht: als ik doe alsof ik niet weet wat ik doe, dan verwacht niemand dat ik écht een goede song schrijf, of écht een goede productie maak", schrijft Froukje. "Maar inmiddels weet ik: ik weet precies wat ik doe. En daar ben ik hartstikke trots op."

Volgens de zangeres betekent de prijs veel voor haar omdat het "niet alleen gaat over wat ik tot nu toe heb gemaakt, maar ook over het vertrouwen dat ik nog heel veel ga maken."

De Wall of Fame is voor Nederlandse songwriters die minimaal twintig jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan. Het moet de Nederlandse tegenhanger van de prestigieuze Amerikaanse Songwriters Hall of Fame worden. De Starlight Award wordt uitgereikt aan een jonge talentvolle songwriter die nog niet twintig jaar in het vak zit.