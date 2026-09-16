Fans kunnen zaterdag afscheid nemen van Ben Saunders

De familie van de overleden zanger Ben Saunders biedt fans zaterdag de mogelijkheid om afscheid van hem te nemen. Dat meldt zijn vriendin Janita op Instagram. Tussen 18.00 en 20.00 uur kunnen mensen terecht bij de tattooshop Craftmans Tattoo van Saunders in Arnhem.

"Dit verlies slaat een onbeschrijfelijk groot gat in ons leven", schrijft Janita. Ze vraagt om de privacy van de familie en naasten te respecteren. "Geef ons als familie en naasten de rust en de ruimte die wij nu zo hard nodig hebben om dit verwerkingsproces in alle stilte in te gaan en het afscheid voor te bereiden."

Woensdag werd bekend dat Saunders op 43-jarige leeftijd is overleden. Zijn broer Dean bevestigde het nieuws op Instagram. Volgens verschillende media werd Saunders dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen.

Saunders werd eind 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won de talentenjacht in januari 2011 en scoorde meerdere nummer 1-hits. Naast zijn muziekcarrière werkte Saunders als tatoeageartiest.