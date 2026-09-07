Gary Oldman beweert dat de keuze voor de nieuwe James Bond inmiddels vaststaat en hoopt dat het zijn Slow Horses-collega Jack Lowden wordt. Dat zegt de acteur in een interview met het Canadese tv-programma The Morning Show. Sinds het vertrek van Daniel Craig als de vorige 007 in de film No Time To Die uit 2021 wordt druk gespeculeerd over zijn opvolger als de Britse geheim agent.

"Het gerucht gaat dat hij op de shortlist staat", zegt de 68-jarige Oldman over zijn 36-jarige collega. "We zullen er binnenkort wel achterkomen, nietwaar? Want hij is gekozen. Ze hebben hun keuze gemaakt, alleen hebben ze het nog niet bekendgemaakt. Dus ik hoop op Jack." Het is onduidelijk of Oldman bedoelt dat de keuze op Lowden is gevallen, of dat er in het algemeen een keuze is gemaakt voor de nieuwe James Bond.

Daniel Craig maakte in 2006 zijn debuut als James Bond in de film Casino Royale. In totaal speelde hij de geheim agent in vijf verschillende films. De afgelopen maanden werden onder anderen Callum Turner, Jacob Elordi en Harris Dickinson genoemd als mogelijke opvolgers. Afgelopen maand zei producent Amy Pascal dat er aan "het einde van het jaar" mogelijk nieuws komt over de invulling van de nieuwe 007.