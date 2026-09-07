Omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland (ON!) is "zeer verbaasd" dat de NPO mediaminister Rianne Letschert heeft gevraagd om de licentie van de aspirant-omroep in te trekken. Ook vindt hij de timing, een dag voordat Letschert naar verwachting met een beslissing over de toekomst van de omroep komt, opvallend.

Vlemmix stipt aan dat de NPO twee weken geleden nog geen grond zag om de erkenning van ON! in te trekken. Dat ze nu "180 graden gedraaid" zijn, "is allemaal erg opmerkelijk", zegt hij tegen het ANP. "We hebben daar wel een aantal vragen over. Die zullen wij ook zeker in het belang van iedereen die ON! een warm hart toedraagt, gaan stellen", aldus de directeur.

De NPO meldde eerder maandag dat het tot een ander oordeel kwam nadat Letschert meer duiding gaf op het juridische kader van de Mediawet. Ook constateerde de publieke omroep na een brief van het College van Omroepen dat er bij de ledenomroepen geen vertrouwen meer is in een goede samenwerking.

Dinsdag neemt Letschert volgens Vlemmix een besluit over de toekomst van ON!