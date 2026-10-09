Esra de Ruiter heeft bij het Televizier-Ring Gala een gebroken voet opgelopen. De presentatrice, die met haar collega's met PaardenpraatTV de Televizier-Ring Jeugd won, maakte donderdag bij de prijzenuitreiking een lelijke val.

"Die Televizier-Ring is natuurlijk een zeer memorabel moment voor ons. Voor de rest van Nederland was vooral het feit dat ik keihard op mijn bek ging memorabel", schreef De Ruiter in haar Instagram Stories bij beelden van het moment. "Eindstand: voet gebroken", deelt zij bij een andere foto bij het ziekenhuis.

De Ruiter was vrijdagavond, met haar voet in het gips, te gast in talkshow Renze. "Het ging heel lullig. Ik dacht eerst dat het bandje van mijn schoen brak. Maar ik heb daarnaar gekeken en die zijn heel. Dus ergens in de coördinatie ging niet iets goed", zei De Ruiter onder meer over het voorval.