Gecancelde show van Stephen Colbert bekroond met Emmy

De gecancelde The Late Show with Stephen Colbert heeft de Emmy gewonnen in de categorie Outstanding Variety Series. Het laatste seizoen van de latenightshow van CBS liep afgelopen mei ten einde. "Ik wil ontzettend veel mensen in deze zaal bedanken", zei Colbert tijdens zijn overwinningsspeech.

"De afgelopen 21 jaar heb ik minstens duizend van jullie geïnterviewd. Bedankt dat jullie kwamen praten met deze idioot, en onthoud: jullie waren de perfecte gast", vervolgde hij richting de zaal vol Amerikaanse televisiesterren. "Maar er kan er natuurlijk maar één iemands favoriete gast zijn, en dat is mijn vrouw, Evie McGee. Dank je wel, schat." Daarna bedankte hij ook de kijkers en de schrijvers van zijn latenightshow. "Ik heb goed nieuws voor jullie: ze zijn allemaal beschikbaar. Neem ze in dienst; ze maken je show beter en je werkdagen een stuk makkelijker", zei hij, doelend op de schrijvers.

The Late Show concurreerde met programma's als The Daily Show, Jimmy Kimmel Live!, Last Week Tonight with John Oliver en Saturday Night Live.

Tijdens het eerste Emmy-weekend, waar vooral het werk achter de schermen beloond werd, won The Late Show al vier prijzen. Het programma heeft in totaal negen Emmy's gewonnen gedurende zijn looptijd, allemaal nadat CBS bekendmaakte dat de show werd stopgezet. Volgens de zender gebeurde dit om financiële redenen, maar critici vermoeden dat het te maken had met Colberts veelvuldige kritiek op president Donald Trump.