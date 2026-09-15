Oproep NOC*NSF: meer investeren in maatschappelijke waarde sport

ARNHEM (ANP) - NOC*NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sport en bewegen. Sport moet breed op de rijksbegroting om de maatschappelijke waarde van sport beter te benutten, luidt het pleidooi van de sportkoepel in een paginagrote advertentie in het AD.

Meer dan veertig personen en organisaties ondersteunen de oproep. Onder hen bekendheden uit de sport, zoals voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Ook tientallen individuele medici en wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten steunen de oproep.

NOC*NSF doet de oproep omdat het totale budget voor de amateursport in de afgelopen jaren sterk is gedaald. De kabinetsplannen wijzen er volgens de sportkoepel op dat de amateursport de komende jaren minimaal 30 miljoen euro minder te besteden heeft.

'Fundamentele hervorming'

"Onmisbare subsidies voor sportclubs zijn drastisch teruggeschroefd, terwijl er tegelijkertijd wachtlijsten zijn, waardoor kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten", meldt het persbericht.

"We zien de uitdagingen voor het kabinet, we zien ook dat er wel weer wordt geïnvesteerd in sport, maar het dekt de schade bij lange na niet", zegt directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. "Daarom willen we de dringende waarschuwing uit laten gaan dat de samenleving in de toekomst een hoge rekening krijgt als we nu niet investeren om het maatschappelijk rendement van sport te behouden."

"We hebben een fundamentele hervorming nodig van de manier waarop we in Nederland naar sport kijken", vervolgt Van den Tweel. "Niet alleen vanuit sport als doel op zich, maar vanuit de maatschappelijke waarde die sport creëert. Juist nu kan sport een onmisbare bijdrage leveren aan urgente maatschappelijke opgaven: beheersbare zorgkosten, gezond ouder worden, weerbare jongeren, verbinding in de wijken en het terugdringen van ziekteverzuim. Sport moet toegankelijk blijven voor iedereen in Nederland; dichtbij en betaalbaar."