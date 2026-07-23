Geen pepermunt, maar nicotinetablet viel uit mond Robbie Williams

Het object dat zondagavond uit de mond van Robbie Williams viel tijdens een interview op de Duitse televisie was een nicotinetablet. De zanger laat op Instagram weten dat hij een grapje maakte toen hij maandag op Instagram deed alsof het om een pepermuntje ging. "Die neppe excuses zijn inmiddels al meer dan 27 miljoen keer bekeken", verduidelijkt de zanger donderdag via hetzelfde platform.

"Dat er tijdens een live-interview een Nicorette-zuigtablet uit mijn mond valt... en vervolgens op mijn voorhoofd blijft plakken... is echt het meest typische 'Robbie-ding' dat ik ooit heb gedaan", schrijft de Britse zanger. Williams was zondagavond te gast bij het Duitse Magenta Sport om te praten over de WK-finale, toen er opeens een klein wit object uit zijn mond op de roze microfoon viel. Enkele seconden later plakte hij het object per ongeluk op zijn voorhoofd. Online ontstond veel verwarring en werd gespeculeerd over cocaïne. Zelf noemt de zanger de ophef spottend "MintGate".

Williams, die voorafgaand aan de finale optrad, uit op Instagram de gedachten die hij na de ophef had. "Die amateurs denken zeker dat ik dat poeder niet had fijngemalen tot het zo fijn was als Bahamian zand? Alsjeblieft zeg. Ik ben geen groentje", schrijft hij grappend.

Misverstand

In zijn gedachten zong ook de opmerking rond dat hij helemaal van de wereld zou zijn op het WK. "Dat was ik niet. Dat ben ik niet. En dat ben ik al heel lang niet meer", stelt hij zichzelf gerust. De zanger is eerder open geweest over zijn drugsverslaving in het verleden.

Tot slot benadrukt Williams dat een misverstand of relletje bij de showbizz hoort. "Enfin... Ik ga weer lekker verder met ouder worden in de schijnwerpers. Tot bij het volgende misverstand."