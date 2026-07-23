Geen bewijs van discriminatie bij optreden Sophie Straat in Gent

Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia ziet geen discriminatie in de oproep van Sophie Straat tijdens haar optreden maandagavond op de Gentse Feesten. "Er zijn geen aanwijzingen dat witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten", meldt de organisatie in een verklaring. Tijdens dat optreden vroeg de zangeres alle "witte mannen" om achteraan te gaan staan en zo plek te maken voor alle vrouwen, mensen van kleur en queer personen.

Unia ontving zo'n tweehonderd meldingen over Straat. Het bureau oordeelde daarna of haar opmerking indruist tegen de antidiscriminatiewetgeving. "Volgens de berichtgeving werd de uitspraak gedaan aan het eind van een artistiek optreden met een maatschappelijke en politieke boodschap over ongelijkheid", meldt de organisatie aan het ANP.

Het bureau verwijst naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Artistieke en politieke uitingen genieten "een ruime bescherming onder de vrijheid van meningsuiting, ook wanneer zij provoceren, choqueren of kwetsen", aldus het bureau. "Alleen bij een daadwerkelijke oproep tot discriminatie, uitsluiting of haat kan die bescherming worden beperkt."

De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand bij het festival Best Kept Secret. Discriminatie.nl ontving naar aanleiding van haar uitspraken "vele honderden klachten", liet de woordvoerder donderdag weten aan het ANP. In Nederland ontstond de dagen nadat een video verspreid werd waarop de uitspraken van Straat over "witte mannen" te horen waren veel commotie. De zangeres ontving de dagen erna seksistische en antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen.