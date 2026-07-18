Geen schade aan zaal Beatrix Theater door sprinklerprobleem

De zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen doordat de sprinklerinstallatie op het podium vrijdagavond bijna een half uur heeft aangestaan. Dat heeft een woordvoerder van Stage Entertainment zaterdag aan het ANP gemeld.

"Elk podium heeft een brandgordijn, dat in geval van brand of andere rampen naar beneden komt", legt de zegsvrouw uit. "Dit is een grote wand die heel bewust het podium van de zaal scheidt, om te voorkomen dat bijvoorbeeld de brand of de rook zich kan verspreiden naar de zaal."

Dit brandgordijn kwam vrijwel direct naar beneden toen de sprinklers aangingen en zorgde er ook voor dat de waterschade zich grotendeels beperkte tot het podium. "Alleen omdat de hoeveelheid water gigantisch was, is een deel van het water van het podium afgestroomd en zijn de zogenoemde 'cancan-seats', speciale VIP-plaatsen voor het podium, wel beschadigd."

De vloer van de zaal zelf en de 1500 roodfluwelen stoelen zijn niet beschadigd. Ook de onderdelen van het decor die zich in de zaal bevonden, zoals de enorme olifant en de molen aan de zijkant van de zaal, zijn niet vernield door de waterval.