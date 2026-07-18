Sprinklers in Beatrix Theater stonden bijna half uur aan

De sprinklers die het decor van de musical Moulin Rouge! hebben vernield, hebben vrijdagavond bijna een half uur aangestaan. Dat heeft een woordvoerder van Stage Entertainment bevestigd na berichtgeving van RTL Boulevard. De producent kan niet zeggen hoeveel water er in die periode precies is vrijgekomen: "Maar leek alsof de moesson was aangebroken."

De sprinklers op het podium van het Beatrix Theater sprongen aan zo'n anderhalf uur voordat de voorstelling van start zou gaan. "We hebben uit alle macht geprobeerd de sprinklers uit te krijgen, maar door het technische defect lukte dat pas na zo'n 25 minuten", legt een woordvoerder van Stage Entertainment uit.

In eerste instantie schrapte het bedrijf alleen de voorstelling van vrijdagavond. Maar zaterdag in de loop van de middag moest worden besloten dat de waterschade niet hersteld kon worden en de hele resterende speelreeks werd gecanceld. Er loopt een onderzoek naar de vraag waarom de sprinklerinstallatie is aangegaan.