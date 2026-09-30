Geen Slimste mens na dood Cornelisse, KRO-NCRV 'diep geraakt'

KRO-NCRV is "diep geraakt" door het overlijden van Paulien Cornelisse. De schrijfster en cabaretière was voor de omroep jurylid in de populaire quiz De slimste mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma, dat al was opgenomen.

"Het is niet te bevatten", zegt Arie Koornneef, directievoorzitter van KRO-NCRV. "In De slimste bracht ze op ongeëvenaarde wijze scherpte, humor en eigenheid met zich mee. De manier waarop ze naar taal, mensen en de wereld keek, maakte haar aanwezigheid heel bijzonder. We zijn dankbaar voor alles wat ze ons en onze kijkers heeft gegeven en zullen haar enorm missen. Onze gedachten zijn bij haar familie, vrienden en iedereen die haar liefhad."

In de zomer van 2025 werd Cornelisse jurylid in het populaire KRO-NCRV-programma, als opvolger van Maarten van Rossem. Het derde seizoen waarin ze in de jurystoel zit, wordt momenteel uitgezonden.

In overleg met de familie heeft KRO-NCRV besloten om de uitzending van woensdagavond te schrappen. "Op deze verdrietige dag vinden we het passend om stil te staan bij haar overlijden en ruimte te geven aan het verdriet en gemis", aldus de omroep. De geplande afleveringen schuiven nu een dag op.