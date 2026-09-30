Zwitserse voetbalbond trekt steun voor FIFA-baas Infantino in

ZÜRICH (ANP/RTR) - De voetbalbond van Zwitserland (SFV) heeft de steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. De Zwitserse bond komt daarmee terug op de eerdere aanbeveling voor de landgenoot.

"Het besluit volgt op een grondige evaluatie van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden", laat de SFV in een verklaring weten. "Bij de SFV roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvormingsprocessen binnen de FIFA."

De Zwitserse voorzitter van de wereldvoetbalbond kwam in opspraak door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Vooral de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd.