GelreDome adviseert Bad Bunny-fans zich voor te bereiden op hitte

Het GelreDome raadt bezoekers van de concerten van Bad Bunny aan zich goed voor te bereiden op de hitte. De Puerto Ricaanse zanger geeft op dinsdag en woensdag een concert in het Arnhemse stadion.

Bezoekers kunnen zich voorbereiden door zich goed in te smeren, luchtige kleding te dragen en voldoende te eten en te drinken gedurende de dag en tijdens het concert. Ook mogen bezoekers een doorzichtig plastic flesje mee naar binnen nemen.

Deze week worden extreem hoge temperaturen verwacht in Nederland. Vanaf woensdag of donderdag is mogelijk sprake van een landelijke hittegolf.