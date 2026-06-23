Netflix stopt na drie seizoenen met komedieserie Haantjes

Netflix stopt na drie seizoenen met de komedieserie Haantjes. De opnames voor het slotseizoen zijn inmiddels begonnen, meldt de streamingdienst. De derde en laatste reeks afleveringen verschijnt naar verwachting in 2027.

Onder anderen Anna Drijver, Jade Olieberg, Nazmiye Oral en Peggy Vrijens voegen zich in seizoen 3 bij de cast. Ook Ricky Koole, Lykele Muus en Aimé Claeys maken hun opwachting naast hoofdrolspelers Jeroen Spitzenberger, Waldemar Torenstra, André Dongelmans en Benja Bruijning.

De serie Haantjes gaat over een hechte mannenvriendengroep die zich probeert staande te houden in de moderne wereld. In het derde seizoen hebben de mannen het gevoel dat de rollen zijn omgedraaid, nu zij op zoek zijn naar liefde en verbinding, maar de vrouwen zich als haantjes lijken te gedragen.

Het eerste seizoen van Haantjes verscheen in 2025 en onlangs ging het tweede seizoen in première. De Nederlandse serie is een bewerking van de Spaanse serie Machos Alfa.