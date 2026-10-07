Verscheidene bekende namen maken dit jaar kans om in de prijzen te vallen bij de uitreiking van de Dutch Podcast Awards. Onder anderen Monica Geuze en Kaj Gorgels (Geuze & Gorgels), Wilfred Genee (Zolang het leuk is), Tim Hofman (BOOS), André en Roxeanne Hazes (ADHAZES), Paul de Leeuw (De Leeuw Brult Verder) en Daphne Bunskoek (Daphne's Hulptroepen) zijn genomineerd, heeft de organisatie achter de prijzen woensdag bekendgemaakt.

Uit honderden inzendingen selecteerde de vakjury de genomineerden in elf categorieën. "Wat dit jaar vooral opvalt, is het hoge niveau over de hele breedte", zegt jurylid Mischa Blok. "Zowel makers als luisteraars zijn zich steeds meer bewust van het agenderende en nieuwsmakende karakter van podcasts. Het publiek heeft ook behoefte aan verdieping en duiding en dat zien we dit jaar sterk terug. Tegelijkertijd zien we veel kwaliteit bij nieuwe en onafhankelijke makers."

Buiten de elf categorieën bepaalt de jury ook welke titel zich De Beste Podcast van Nederland mag noemen. Ook is er een publieksprijs. De winnaars worden op 3 november bekendgemaakt in Beeld & Geluid in Hilversum.